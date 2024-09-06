Стало известно, без кого не состоялось бы возвращение Сергеева в «Крылья Советов»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев высказался о трансфере из «Зенита» форварда Ивана Сергеева.

«Сергеев – игрок высокого класса. Переход в «Крылья» был бы невозможен без содействия врио главы региона Вячеслава Андреевича Федорищева. По просьбе нашего клуба он включился в переговорный процесс с руководством «Зенита», благодаря чему команду усилил такой квалифицированный игрок», – сказал Андреев.