Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Стало известно, без кого не состоялось бы возвращение Сергеева в «Крылья Советов»

    Стало известно, без кого не состоялось бы возвращение Сергеева в «Крылья Советов»

    Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев высказался о трансфере из «Зенита» форварда Ивана Сергеева.

    «Сергеев – игрок высокого класса. Переход в «Крылья» был бы невозможен без содействия врио главы региона Вячеслава Андреевича Федорищева. По просьбе нашего клуба он включился в переговорный процесс с руководством «Зенита», благодаря чему команду усилил такой квалифицированный игрок», – сказал Андреев.

    • По данным Transfermarkt, сумма трансфера Сергеева составила 2 миллиона евро. Он подписал с «Крыльями Советов» трехлетнее соглашение.
    • Сергеев уже выступал за команду в 2020-2021 годах.
    • В этом сезоне нападающий провeл за «Зенит» 5 матчей, сделал 1 передачу.

    Новости по теме
    Сергеев рассказал об уходе из «Зенита» 1
    Сергеев высказался об отсутствии игрового времени в «Зените» 5
    Осинькин рассказал о возвращении Сергеева из «Зенита» в «Крылья Советов»
    Источник: официальный сайт «Крыльев Советов»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.09.2024 18:18
    Рекомендуем
    Комментарии (5)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ...уефан
    1725637233
    ...во, бляха, а я думал, что без Сергеева, не состоялся бы переход Сергеева! А оно - вот, как оказывается!)...
    Ответить
    АКС-74У
    1725637517
    Чего только не сделаешь, когда на носу выборы...
    Ответить
    Mirak92
    1725639493
    Без Мостового. Даже я сегодня кишку не опорожнил , если не мостовой Путина не существует. Это Мостовой ! 45 год ?Это Мостовой ! Гитлер застрелился ?Нет это Мостовой его убил Ты ешь еду ?Это Мостовой обеспечивает Кончил ?Мостовой ментально дергал твой х... МОСТОВОЙ - не бомбардир ! Почему меня так бомбануло?МОСТОВОЙ . Зае...л. Редактор это батя твой или как?
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+