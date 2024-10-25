Дюков прокомментировал слова Карпина, что российский футбол «20 лет идет не туда»

Президент РФС Александр Дюков спокойно отнесся к резонансному заявлению главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина.

Ажиотаж вызвала фраза Карпина про развитие российского футбола: «Мы уже лет 20 идем не туда».

«Он уже объяснил, что фраза вырвана из контекста. Шла речь о тренировочном процессе и восстановлении футболистов.

Как пример, в каких-то командах принятие холодных ванн после нагрузок происходит по желанию, а Карпин считает, что это должно быть обязательной процедурой», – сказал Дюков.