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    • Дюков прокомментировал слова Карпина, что российский футбол «20 лет идет не туда»

    Дюков прокомментировал слова Карпина, что российский футбол «20 лет идет не туда»

    Президент РФС Александр Дюков спокойно отнесся к резонансному заявлению главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина.

    • Ажиотаж вызвала фраза Карпина про развитие российского футбола: «Мы уже лет 20 идем не туда».

    «Он уже объяснил, что фраза вырвана из контекста. Шла речь о тренировочном процессе и восстановлении футболистов.

    Как пример, в каких-то командах принятие холодных ванн после нагрузок происходит по желанию, а Карпин считает, что это должно быть обязательной процедурой», – сказал Дюков.

    • Россия отстранена от международных турниров более 2,5 лет.
    • Карпин тренирует сборную с 2021 года, а «Ростов» – с 2017-го.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии (2)
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    biber.ru
    1729883732
    Неаккуратно съехал с темы.
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    n876
    1729884096
    Как пример, в каких-то командах принятие холодных ванн после нагрузок происходит по желанию, а Карпин считает, что это должно быть обязательной процедурой», – сказал Дюков.======= Потому и российский футбол на дне... Холодные ванны после нагрузок --это испытание воли. И этого требует Карпин...Без этого никаких достижений не будет. А Дюкову достаточно теплых ванн..Когда он и его прислуга регулярно ездят в Швейцарию...Типа чо то там нащет места в УЕФА .И зарплаты у них немеряные.За что ?
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