Карпин – о российском футболе: «Мы уже лет 20 идем не туда»

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин считает, что уровень футбола в стране стал падать задолго до санкций ФИФА и УЕФА.

«Дело не в отстранении. Дело не в том, что когда нас вернут, тогда все поменяется. Нет. Мы же там были.

Эти наглядные примеры в 2000-м были и в 2021-м были. Мы же не последние три года идем в ту сторону, не туда. Мы уже лет 20 идем не туда», – сказал Карпин.