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    Карпин – о российском футболе: «Мы уже лет 20 идем не туда»

    Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин считает, что уровень футбола в стране стал падать задолго до санкций ФИФА и УЕФА.

    «Дело не в отстранении. Дело не в том, что когда нас вернут, тогда все поменяется. Нет. Мы же там были.

    Эти наглядные примеры в 2000-м были и в 2021-м были. Мы же не последние три года идем в ту сторону, не туда. Мы уже лет 20 идем не туда», – сказал Карпин.

    • Россия отстранена от международных турниров более 2,5 лет.
    • Карпин тренирует сборную с 2021 года, а «Ростов» – с 2017-го.

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    Источник: Smol Talk

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    Комментарии (6)
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    Цугундeр
    1729605980
    24...)
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    FRZZ
    1729606106
    Карпин мыслит правильно.
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    ...уефан
    1729606666
    ...укажи заблудшим душам путь, преподобный Валерон, и все пойдут за тобой!)...
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    MazaiNN
    1729607133
    «Эй, пошел, ямщик!..» — «Нет мочи: Коням, барин, тяжело; Вьюга мне слипает очи; Все дороги занесло; Хоть убей, следа не видно; Сбились мы. Что делать нам! В поле бес нас водит, видно, Да кружит по сторонам... (Пушкин А.С.)
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    baggio80
    1729607332
    Я давно говорил но мне тут суки минусов наставили что наш футбол это болото по отмывание денег чиновников и их друзей
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    acor94
    1729608836
    А Чего все возбудились? Карп плюнул в воду, а вы как рыбы голодные, всплыли, рты открыли и хлопают, поддакивают. Где конкретные предложения? А куда туда?
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