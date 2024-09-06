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    Подробности сорвавшегося трансфера Кордобы в «Спартак»

    По состоянию на утро 6 сентября, трансфер нападающего Джона Кордобы из «Краснодара» в «Спартак» очень маловероятен. Все дело в зарплате, запрошенной стороной колумбийца у красно-белых.

    По информации «РБ Спорт», которую подтверждают собеседники Sports, Кордоба запросил у «Спартака» 5 миллионов евро в год, тогда как самый высокооплачиваемый игрок «Спартака» Эсекьель Барко зарабатывает 2,5 миллиона.

    «Спартак» при этом предлагал нападающему 3 миллиона евро в год. В то же время в «Краснодаре» Кордоба зарабатывает 3,5 миллиона евро в год с бонусами.

    «Я шокирован, что после того, как «Краснодар» фактически согласился продать Кордобу в «Спартак», трансфер застопорился», – сообщил источник Sports.

    Другой собеседник Sports, близкий к агентскому бизнесу, сказал: «Не очень понятная ситуация. С одной стороны, на рынке все примерно понимают зарплату Кордобы в «Краснодаре», поэтому удивляет, что «Спартак» изначально давал меньше. С другой, Кордоба еще месяц назад был явно не против покинуть «Краснодар», а получив такую возможность, запросил космическую зарплату у потенциального работодателя».

    Сообщается, что «Спартак» вышел на «Краснодар» сразу после трансфера Александра Соболева в «Зенит» – и достаточно быстро договорился.

    Собеседники Sports, близкие к обоим клубам, подтвердили информацию журналиста Пипе Сиерры, что «Спартак» должен был заплатить за Кордобу 16 миллионов евро.

    • Трансферное окно в России закрывается 12 сентября.
    • 31-летний Кордоба провел в этом сезоне 6 матчей, забил 1 гол, отдал 2 передачи.

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    Источник: Sports

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    06.09.2024 09:43
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    Комментарии (12)
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    DOCTOR PENALTY
    1725605905
    Как же мутно. Жаль, Кордоба реально усилил бы Спартак. ""
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    oyabun
    1725607434
    Пока есть еще возможность надо Даку забирать.
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    ivany4
    1725608325
    Странно, что у "знатоков" возникли непонятки. Он раньше стоил 20, а теперь 16. Да и к тому же он не молодеет а стареет, и запал играть заканчивается.))
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    ilich55
    1725611637
    Джон понял для себя, что пора готовиться к пенсии. Учитывая его возраст - 31 год, запрос в 5 миллионов евро в год это конечно космос.
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    FWSPM
    1725626963
    Желание Жирануть на последок это нормально но аппетиты придется поумерить
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    ss21
    1725660566
    Игрок сильный но уже не молодой. Думаю цена ему не больше 10 и зп в районе 2.5. Через год контракт с быками кончится. Зимой его можно уповать дешевле.
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    ZeBolotny
    1725743824
    Ты смотри! Какое жадное полено!)))
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