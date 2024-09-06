Подробности сорвавшегося трансфера Кордобы в «Спартак»

По состоянию на утро 6 сентября, трансфер нападающего Джона Кордобы из «Краснодара» в «Спартак» очень маловероятен. Все дело в зарплате, запрошенной стороной колумбийца у красно-белых.

По информации «РБ Спорт», которую подтверждают собеседники Sports, Кордоба запросил у «Спартака» 5 миллионов евро в год, тогда как самый высокооплачиваемый игрок «Спартака» Эсекьель Барко зарабатывает 2,5 миллиона.

«Спартак» при этом предлагал нападающему 3 миллиона евро в год. В то же время в «Краснодаре» Кордоба зарабатывает 3,5 миллиона евро в год с бонусами.

«Я шокирован, что после того, как «Краснодар» фактически согласился продать Кордобу в «Спартак», трансфер застопорился», – сообщил источник Sports.

Другой собеседник Sports, близкий к агентскому бизнесу, сказал: «Не очень понятная ситуация. С одной стороны, на рынке все примерно понимают зарплату Кордобы в «Краснодаре», поэтому удивляет, что «Спартак» изначально давал меньше. С другой, Кордоба еще месяц назад был явно не против покинуть «Краснодар», а получив такую возможность, запросил космическую зарплату у потенциального работодателя».

Сообщается, что «Спартак» вышел на «Краснодар» сразу после трансфера Александра Соболева в «Зенит» – и достаточно быстро договорился.

Собеседники Sports, близкие к обоим клубам, подтвердили информацию журналиста Пипе Сиерры, что «Спартак» должен был заплатить за Кордобу 16 миллионов евро.