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    • Известен российский клуб, который Галицкий считает «клоунским»

    Известен российский клуб, который Галицкий считает «клоунским»

    Куратор медийного ФК «10» Азамат Мусагалиев рассказал о переговорах с владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким.

    • Команды проведут товарищеский матч 7 сентября.

    «Во время переговоров по поводу организации матча у меня состоялся курьeзный диалог с Сергеем Николаевичем Галицким. Он мне сказал, что матч состоится на главной арене, и потом добавил, перед этим предупредив, чтобы я не обижался: «Азамат, ты понимаешь, что впервые в истории «Краснодар» сыграет против клоунов? Как ты это видишь?». Я ответил, что я комик, поэтому мне не обидно, и спросил: «Кого ещe-то, кроме меня, можно назвать клоуном в моей команде?»

    Галицкий думал, что я тоже буду играть, но я ответил, что это не так, что у нас профессиональная команда. Я начал перечислять всех наших игроков, а когда дошел до фамилии Брайана Идову, он удивился», – сказал Мусагалиев.

    • «Краснодар» идет в РПЛ 2-м.
    • Галицкий основал клуб в 2008 году.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    06.09.2024 19:11
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    Комментарии (34)
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    Зеркальный
    1725643064
    Розовых клоунов никто не переплюнет, 20 лет позоров где только можно, и с кем только можно, народные клоуны, жаль такой медали нет, на открывашку бы в музей. Так что, пусть не отнимает звание у свинарника
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    полиграф-шариков-yandex
    1725644968
    *****, это же *****
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    Айболид
    1725648483
    Никто не хочет читать интервью .
    Ответить
    Fialet
    1725648495
    Клоуны это как раз Краснодар. Скинули Ивича и просрали шанс на чемпионство.
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    BRO_football
    1725653364
    Сам Краснодар клоунский клуб. Распиарили свою суперсовременную футбольную академию, а у самих в составе покупные бразильцы, колумбийцы и ***** играют!
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    Январь 59
    1725691094
    Вот народ у нас весёлый, статья про одну тему а обсуждают совсем другие клубы и другие темы. У всех желание только оно :"Навалить кучу дерьма на всех кого угодно, но лишь бы не смотреть футбол". Не уж то всем так радостно получать в обратку, такую же порция ещё более едкого дерьма. Включили друг на друга вентиляторы и дерьмо поливают, не успевая вытираться. Вот кайф наверно.
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    ZeBolotny
    1725708487
    Клоунский клуб - это тот которым руководят клоуны, тоесть клуб самого Галицкого прекрасно попадает под это определение!))
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    Michaelbohm
    1725716311
    Клоунский клуб это зенит
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    Zoge
    1725719436
    А против клоунов костоломы!
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    Сергей-Шабалин-google
    1725813622
    Главный клоунский клуб это Краснодыр.
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