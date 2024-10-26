Форвард ЦСКА соблюдает строгую диету: «Этим правилам следую с 18 лет»

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев рассказал о распорядке своего дня и ограничениях в питании.

– Расскажи, как проходит твой типичный день.

– В 7:50 я забираю Лукина, и мы вместе едем в Ватутинки. Там тренируемся и делаем процедуры.

Примерно в 15 часов выезжаем, идем в зал, где 1,5-2 часа тренируемся. После этого на 30-40 минут идем восстанавливаться в SPA-зону.

В 19 часов я ужинаю и провожу остаток вечера дома. Так проходит каждый мой день.

– Есть ли у тебя какие-то ограничения в питании?

– Понятное дело, не ем сладкое, фрукты позволяю себе только в первой половине дня. Хлеб только из цельного зерна. Газировки и соки не пью – только воду и чай, а также раз в неделю перед игрой кофе.

Этим правилам следую уже около пяти лет, то есть с 18-ти.