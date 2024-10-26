Форвард ЦСКА соблюдает строгую диету: «Этим правилам следую с 18 лет»

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев рассказал о распорядке своего дня и ограничениях в питании.
– Расскажи, как проходит твой типичный день.
– В 7:50 я забираю Лукина, и мы вместе едем в Ватутинки. Там тренируемся и делаем процедуры.
Примерно в 15 часов выезжаем, идем в зал, где 1,5-2 часа тренируемся. После этого на 30-40 минут идем восстанавливаться в SPA-зону.
В 19 часов я ужинаю и провожу остаток вечера дома. Так проходит каждый мой день.
– Есть ли у тебя какие-то ограничения в питании?
– Понятное дело, не ем сладкое, фрукты позволяю себе только в первой половине дня. Хлеб только из цельного зерна. Газировки и соки не пью – только воду и чай, а также раз в неделю перед игрой кофе.
Этим правилам следую уже около пяти лет, то есть с 18-ти.
- Прошлой зимой Мусаев перешел в ЦСКА из «Балтики» за 300 тысяч евро.
- С тех пор форвард армейцев забил 13 голов и сделал 5 ассистов в 35 матчах.