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    • Форвард ЦСКА соблюдает строгую диету: «Этим правилам следую с 18 лет»

    Форвард ЦСКА соблюдает строгую диету: «Этим правилам следую с 18 лет»

    Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев рассказал о распорядке своего дня и ограничениях в питании.

    – Расскажи, как проходит твой типичный день.

    – В 7:50 я забираю Лукина, и мы вместе едем в Ватутинки. Там тренируемся и делаем процедуры.

    Примерно в 15 часов выезжаем, идем в зал, где 1,5-2 часа тренируемся. После этого на 30-40 минут идем восстанавливаться в SPA-зону.

    В 19 часов я ужинаю и провожу остаток вечера дома. Так проходит каждый мой день.

    – Есть ли у тебя какие-то ограничения в питании?

    – Понятное дело, не ем сладкое, фрукты позволяю себе только в первой половине дня. Хлеб только из цельного зерна. Газировки и соки не пью – только воду и чай, а также раз в неделю перед игрой кофе.

    Этим правилам следую уже около пяти лет, то есть с 18-ти.

    • Прошлой зимой Мусаев перешел в ЦСКА из «Балтики» за 300 тысяч евро.
    • С тех пор форвард армейцев забил 13 голов и сделал 5 ассистов в 35 матчах.

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    Источник: сайт ЦСКА

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    Комментарии (1)
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    fakeid
    1729896844
    ну и нафиг так жить? лучше пойти по пути, прости господи, глушакова - и ни в чём себе не отказывать, получать больше зарплату, и не насиловать организм изнурительными тренировками и диетами. по бабам шляться. иногда брать трофеи, обмывая их миллеровкой. ну нахер в 19 часов сидеть дома как штык, и это в 23 года. и кушать хлеб из цельного зерна.
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