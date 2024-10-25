Дюков пообещал статусных соперников для сборной России в 2025 году

Президент РФС Александр Дюков сделал заявление о выборе соперников для сборной России.

Россия отстранена от международных турниров более 2,5 лет.

В октябре для сборной не нашли соперников, поэтому сбор продлился 4 дня.

На ноябрь у российской национальной команды запланированы товарищеские матчи с Сирией и Брунеем.

«Практически все сборные в ноябре проводят официальные матчи, число наших потенциальных соперников ограничено.

Сирия занимает наиболее высокую позицию в рейтинге среди тех, кто есть в наличии. Для нас важно провести эти матчи, потому что они пойдут в зачет рейтинга ФИФА.

Мы какое-то время уже планировали провести матч в Краснодаре, потому что видим запрос от болельщиков. Там любят футбол. Краснодарский край много делает для развития нашего вида спорта.

К тому же, в ноябре нам нужны хорошие погода и поле. Соперник готов, несмотря на логистику, совершить переезд. Для Брунея это не проблема.

Работа по соперникам для сборной России на следующий год ведется со многими федерациями. Для нас важно проводить матчи дома, роль играет и рейтинг соперника.

Уверен, что в следующем году мы увидим в России больше статусных соперников. Есть диалог со сборной из Европы.

Все будет зависеть от календаря. Если будет возможность, то мы проведем товарищеский матч с европейской сборной», – сказал Дюков.