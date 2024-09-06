Отец Тюкавина подтвердил, что игрок отказал «Зениту»: «Уважаю решение»

Александр Тюкавин, отец форварда «Динамо» Константина Тюкавина, подтвердил, что у игрока было предложение от «Зенита».
«Косте делал предложение «Зенит», но переход в эту команду не состоялся. И это было его решение. Он просто ответил на это предложение: «Нет». И я уважаю его выбор.
Тогда я ему сказал: «Хорошо, мы идeм в новый сезон в родном клубе. Забываем все титулы и звания, терпим и работаем», – сказал Тюкавин-старший.
- Тюкавин – воспитанник «Динамо».
- В прошлом году Константин продлил контракт до 2028 года.
- Футболист стоит 16 миллионов евро.