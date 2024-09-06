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    • Отец Тюкавина подтвердил, что игрок отказал «Зениту»: «Уважаю решение»

    Отец Тюкавина подтвердил, что игрок отказал «Зениту»: «Уважаю решение»

    Александр Тюкавин, отец форварда «Динамо» Константина Тюкавина, подтвердил, что у игрока было предложение от «Зенита».

    «Косте делал предложение «Зенит», но переход в эту команду не состоялся. И это было его решение. Он просто ответил на это предложение: «Нет». И я уважаю его выбор.

    Тогда я ему сказал: «Хорошо, мы идeм в новый сезон в родном клубе. Забываем все титулы и звания, терпим и работаем», – сказал Тюкавин-старший.

    • Тюкавин – воспитанник «Динамо».
    • В прошлом году Константин продлил контракт до 2028 года.
    • Футболист стоит 16 миллионов евро.

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    Источник: Metaratings

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    06.09.2024 19:03
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    Комментарии (20)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Цугундeр
    1725644161
    «Хорошо, .....терпим и работаем », – сказал Тюкавин-старший..,и подумал... "- А я для нашей "девятки" штуцерааа выбил..("
    Ответить
    Garrincha58
    1725645468
    Зениту повезло он же второй Агаларов выскочка на один сезон
    Ответить
    Зеркальный
    1725646178
    Ну отказал и отказал, повторного предложения нет, значит и нет уж нужен был
    Ответить
    somn
    1725646743
    Я тоже уважаю...
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    raritet
    1725647543
    Тоже уважаю Тюкавина за это решение. Только представьте себе, если бы все соглашались, то на сегодня в Зените было бы уже 11 форвардов. А кому играть в защите , стоять на воротах. Так что Тюкавин молодец, не захотел играть центрального защитника...
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    Fialet
    1725648322
    Кому нахер нужен этот Тюкалин.
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    aldo conte
    1725664151
    Лучше играть в "Динамо", чем с мешком денег сидеть на лавке в "Зеньке".
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    VPERDIV SPARTAK
    1725686882
    Тоже мне подвиг) ну и сиди в своей динаме без трофеев )
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    Kollljan
    1725687758
    Повезло Зениту - Тюкавин сейчас никакущий. Прошлый сезон отыграл и сдулся.
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    яцык
    1725692021
    Как вшивые зачесались.Задело вонючек.
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