Отец Тюкавина подтвердил, что игрок отказал «Зениту»: «Уважаю решение»

Александр Тюкавин, отец форварда «Динамо» Константина Тюкавина, подтвердил, что у игрока было предложение от «Зенита».

«Косте делал предложение «Зенит», но переход в эту команду не состоялся. И это было его решение. Он просто ответил на это предложение: «Нет». И я уважаю его выбор.

Тогда я ему сказал: «Хорошо, мы идeм в новый сезон в родном клубе. Забываем все титулы и звания, терпим и работаем», – сказал Тюкавин-старший.