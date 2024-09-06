«Зенит» подписал контракт на миллиард с букмекерской компанией

Стоимость нового контракта букмекерской компании Winline с «Зенитом» может превышать 1 миллиард рублей за сезон.

Источник, близкий к клубу, рассказал «РБ Бизнес», что клуб переподписал соглашение с букмекером, но детали сделки не раскрыл, уточнив, что параметры сделки держатся в секрете.

Топ-менеджер одной из букмекерских компаний также подтвердил, что стороны перезаключили контракт. Он допустил, что стоимость соглашения может составлять около 1 миллиарда рублей. По его словам, переговоры между сторонами были прямыми, без проведения аукциона.