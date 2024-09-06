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    • «Зенит» подписал контракт на миллиард с букмекерской компанией

    «Зенит» подписал контракт на миллиард с букмекерской компанией

    Стоимость нового контракта букмекерской компании Winline с «Зенитом» может превышать 1 миллиард рублей за сезон.

    Источник, близкий к клубу, рассказал «РБ Бизнес», что клуб переподписал соглашение с букмекером, но детали сделки не раскрыл, уточнив, что параметры сделки держатся в секрете.

    Топ-менеджер одной из букмекерских компаний также подтвердил, что стороны перезаключили контракт. Он допустил, что стоимость соглашения может составлять около 1 миллиарда рублей. По его словам, переговоры между сторонами были прямыми, без проведения аукциона.

    • В марте 2023 года контракт на 1 млрд рублей в год подписало «Динамо» с БК BetBoom, став первым клубом, получившим такую сумму.
    • Позднее «Спартак» продлил соглашение с действующим партнером БК Winline. По данным РБК, стоимость соглашения составляет 1,2 млрд рублей в год.
    • Winline является спонсором «Зенита» с 2020 года и московского «Спартака» – с 2016 года. Кроме того, компания спонсирует «Краснодар» и РПЛ.

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    Источник: «РБ Бизнес»

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    06.09.2024 15:58
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    Комментарии (37)
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    slavа0508
    1725627927
    Контракт с букмекерами ...ну ну ...а это вообще как сочетается с законом ???
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    R_a_i_n
    1725629349
    Мутить, так по полной)) Тут немытые с мясной компании угорали на днях. Гляну, чего щас говорить будут.
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    rakononenkow
    1725629939
    Зачем вы ведётесь на телеграм-каналы, группы и прочую ерунду по прогнозам? Есть же надёжный и проверенный годами сервис. В любом поиске найдёте по фразе: «ПРОГНОЗ СОТКА». Сайт выходит на первом месте. МАТЧ ТВ сюжет показывал.
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    Конопляных дел мастер
    1725630165
    Кому то пищевик доплачивает за сезон 300 целковых, а кому то лярд.Спонсоры знают толк с кем иметь дело.
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    Зеркальный
    1725631796
    Уахах, у розовых он с 2016, а хрюкают в нашу сторону, убытков шайка
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    "supermax"
    1725637909
    Теперь точно писдос рпл
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    BoevStas1
    1725638773
    А потом кто то удивляется результатам?!)это надо запрещать!
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    insider_retro
    1725639969
    Без ярда и футбол - не футбол...
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    Fialet
    1725647573
    Ну и где теперь спортивное соперничество? Всё куплено. А люди это смотрят, эмоциями разбрасываются...
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    Бриг
    1725653003
    Народ недопонимает. Уж какой есть.
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