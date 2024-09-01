Победа «Спартака» в меньшинстве, зарплата Соболева в «Зените», конфликт Барко и Рахимова и другие новости

Стерлинг сменил «Челси» на «Арсенал».

Известна зарплата Соболева в «Зените».

Роналду назвал своего лучшего друга.

Абаскаль привел «Гранаду» к антирекорду.

Девушка Сафонова сообщила о предложении от Матвея: «Встаю в очередь на алименты».

В Госдуме заявили, что «Зенит» совершил провокацию трансфером Соболева.

ФИФА вновь отложила решение о возможном отстранении Израиля.

Судьи РПЛ раздражены безнаказанностью Карасева.

Примера. «Барселона» забила 7 голов «Вальядолиду», у Рафиньи 3+2.

Барко во время матча с «Рубином» призвал Рахимова закрыть рот.

РПЛ. «Спартак» в меньшинстве победил «Рубин» (1:0) и продлил беспроигрышную серию.