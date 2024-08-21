Футболистка Абдуллина сравнила зарплаты в Англии, Франции и России

Алсу Абдуллина рассказала о зарплатах в женском футболе.

Сейчас она выступает за «Локомотив».

До этого играла в Европе за «Челси» и «Париж».

– Насколько зарплаты футболисток отличаются в России и Европе?

– Я ехала в Англию на маленькую зарплату. Если бы осталась в России, то получала бы больше. Я ехала в Европу за футболом.

Там не принято обсуждать зарплаты, поэтому я вообще не представляю, кто сколько получал в команде.

– То есть в России зарплаты у футболисток бывают выше, чем в Европе?

– Да, я тоже была удивлена. Во Франции были девочки, которые параллельно с футболом ещe где-то работали. Одна девочка – инженер, другая – реабилитолог.

– А какой порядок зарплат? Две-три тысячи евро в месяц?

– Три-четыре тысячи. Не миллионы.