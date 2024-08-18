Кузьмичев объяснил трансфер Чалова в ПАОК

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев высказался о трансфере форварда Федора Чалова из ЦСКА в ПАОК.

«Он только-только перешел в новый клуб, который традиционно борется за чемпионство в Греции. Так что ежегодно выступает в еврокубках. Думаю, это и стало решающим фактором для Феди при его выборе», – сказал Кузьмичев.

26-летний игрок куплен у ЦСКА за 3 миллиона евро.

Рыночная стоимость Чалова – 11 миллионов евро.

В 2 матчах за ПАОК у Федора нет результативных действий.

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