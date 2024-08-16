«Аякс» и «Панатинаикос» выдали вторую по результативности серию пенальти в истории еврокубков

«Аякс» прошел в следующий раунд квалификации Лиги Европы.
Команда из Амстердама выбила из турнира греческий «Панатинаикос».
Соперники выявили победителя только в серии пенальти, которая стала одной из самых результативных в истории еврокубков.
«Аякс» и «Панатинаикос» пробили 34 раза на двоих, реализовав 25 ударов.
В итоге голландцы выиграли в серии со счетом 13:12. Решающий пенальти не реализовал экс-футболист «Краснодара» Тонни Вилена.
- Это вторая по результативности серия пенальти в еврокубках.
- Больше забили только «Гзира Юнайтед» и «Гленторан» в отборе Лиги конференций в июле 2023 года – 14:13.
Источник: Opta