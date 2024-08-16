«Аякс» и «Панатинаикос» выдали вторую по результативности серию пенальти в истории еврокубков

«Аякс» прошел в следующий раунд квалификации Лиги Европы.

Команда из Амстердама выбила из турнира греческий «Панатинаикос».

Соперники выявили победителя только в серии пенальти, которая стала одной из самых результативных в истории еврокубков.

«Аякс» и «Панатинаикос» пробили 34 раза на двоих, реализовав 25 ударов.

В итоге голландцы выиграли в серии со счетом 13:12. Решающий пенальти не реализовал экс-футболист «Краснодара» Тонни Вилена.