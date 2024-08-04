ПСВ и «Фейеноорд» забили по 4 гола в матче за Суперкубок Нидерландов

В Эйндховене прошел матч на Суперкубок Нидерландов. ПСВ и «Фейеноорд» завершили игру ничьей 4:4, а в серии пенальти победила команда из Роттердама (4:2).

«Фейеноорд» прервал серию ПСВ из трех подряд побед в Суперкубке. Команда из Роттердама выиграла трофей в пятый раз в своей истории.

Нидерланды. Суперкубок. Финал

ПСВ – Фейеноорд – 4:4 (1:2). Пенальти – 2:4

Голы: 1:0 – Ланг, 9; 1:1 – Хименес, 29 (с пенальти); 1:2 – Ньивкоп, 33; 2:2 – де Йонг, 48; 2:3 – Хименес, 54 (с пенальти); 3:3 – Тиль, 65; 3:4 – Миламбо, 72; 4:4 – де Йонг, 80 (с пенальти).

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