Финал Суперкубка Нидерландов между ПСВ и «Фейеноордом» пройдет на стадионе «Филипс» 4 августа 2024 года. Оба клуба показывают хорошие результаты в предсезонных товарищеских матчах, что делает этот матч интересным для анализа. Давайте рассмотрим статистику и результаты последних матчей, чтобы сделать обоснованный прогноз на исход этого матча.

Анализ команды ПСВ

Форма : В последних 5 играх ПСВ забил 9 голов и пропустил 8, показывая хорошую результативность, но ненадежную оборону.

: В последних 5 играх ПСВ забил 9 голов и пропустил 8, показывая хорошую результативность, но ненадежную оборону. Статистика голов: Среднее количество голов, забиваемых командой, составляет 1.80 за игру, а пропускают они в среднем 1.60 гола за игру.

Недавние результаты:

Победа над «Валенсией» (2-1)

Победа над «Эйндховеном» (3-2)

Ничья с «Брюгге» (1-1)

Поражение от «Андерлехта» (0-3)

Победа над «Валвейком» (3-1) в Эредивизи

ПСВ не проигрывает в 10 из 12 последних матчей и стабильно забивает в последних играх.

Анализ команды «Фейеноорд»

Форма : В последних 5 играх «Фейеноорд» забил 12 голов и пропустил 9, показывая хорошую результативность и среднюю оборону.

: В последних 5 играх «Фейеноорд» забил 12 голов и пропустил 9, показывая хорошую результативность и среднюю оборону. Статистика голов: Среднее количество голов, забиваемых командой, составляет 2.40 за игру, а пропускают они в среднем 1.80 гола за игру.

Недавние результаты:

Поражение от «Монако» (1-3)

Поражение от «Бенфики» (0-5)

Победа над «Генком» (3-1)

Победа над «Дордрехтом» (4-0)

Победа над «Эксельсиором» (4-0) в Эредивизи

«Фейеноорд» показывает хорошие результаты в последних играх, но имеет проблемы с обороной, особенно в матчах против сильных соперников.

Личные встречи

В последних личных встречах между этими командами:

03.03.2024 : ПСВ 2-2 «Фейеноорд»

: ПСВ 2-2 «Фейеноорд» 03.12.2023 : «Фейеноорд» 1-2 ПСВ

: «Фейеноорд» 1-2 ПСВ 04.08.2023 : «Фейеноорд» 0-1 ПСВ

: «Фейеноорд» 0-1 ПСВ 05.02.2023 : «Фейеноорд» 2-2 ПСВ

: «Фейеноорд» 2-2 ПСВ 18.09.2022: ПСВ 4-3 «Фейеноорд»

ПСВ не проигрывает в 6 из 8 последних матчей против «Фейеноорда», что дает им некоторое психологическое преимущество.

Прогноз на матч

Учитывая текущую форму команд, их результаты в последних матчах и личные встречи, ПСВ выглядит немного более стабильным и уверенным соперником. Команда показывает хорошую результативность и играет на своем поле, что является значительным преимуществем. «Фейеноорд» имеет проблемы с обороной, что может стать решающим фактором в этом матче.

Рекомендация: Победа хозяев (ПСВ) за коэффициент 2.10