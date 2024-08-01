Первый тренер Чалова объяснил решение форварда перейти в ПАОК

Павел Коваль, первый тренер нападающего Федора Чалова, назвал причину трансфера своего воспитанника из ЦСКА в ПАОК.

«Только сам Чалов знает, правильный ли это шаг – переходить в ПАОК. Думаю, этот трансфер можно рассматривать как трамплин в Европу.

Главная мотивация Феди сейчас – Лига чемпионов. Думаю, Чалов хочет себя показать в еврокубках.

Куда стоит идти дальше? В Испанию или Францию. Мне кажется, ему подошли бы эти чемпионаты. Там более техничный футбол, нежели силовой. Федя больше любит играть с мячом.

Дай бог, чтобы у Феди все получилось. Пусть играет! Опыт выступления в Европе у него уже есть», – сказал Коваль.