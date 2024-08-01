Первый тренер Чалова объяснил решение форварда перейти в ПАОК

Павел Коваль, первый тренер нападающего Федора Чалова, назвал причину трансфера своего воспитанника из ЦСКА в ПАОК.
«Только сам Чалов знает, правильный ли это шаг – переходить в ПАОК. Думаю, этот трансфер можно рассматривать как трамплин в Европу.
Главная мотивация Феди сейчас – Лига чемпионов. Думаю, Чалов хочет себя показать в еврокубках.
Куда стоит идти дальше? В Испанию или Францию. Мне кажется, ему подошли бы эти чемпионаты. Там более техничный футбол, нежели силовой. Федя больше любит играть с мячом.
Дай бог, чтобы у Феди все получилось. Пусть играет! Опыт выступления в Европе у него уже есть», – сказал Коваль.
- В составе ЦСКА Чалов провел 263 матча, забил 89 голов и сделал 44 ассиста.
- Он был в системе клуба с с 7 лет.
- ПАОК заплатил за форварда 3 млн евро.
Источник: Sport24