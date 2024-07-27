Реакция Генича на скорый трансфер Миранчука в «Атланту»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич прокомментировал скорый трансфер полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Атланту» из США.

«Прочитал комментарий агента Лехи о сногсшибательном в финансовом отношении предложении. Поехать в страну, пусть недружественную, но которая через 2 года примет ЧМ, где играют звезды первой величины, где сам Лионель Месси – это может стать мотивацией. Думаю, Леха сам сильно сомневается.

Всех денег не заработаешь. Суммы, которые фигурируют, могут вскружить голову, но половину сразу срезают налоги. Леха в смятении, окружение пытается убедить, что такими предложениями не разбрасываются. Понравится или нет, но в РПЛ вернешься всегда. Или в Турции вариант найдут. Но ехать сейчас в Америку выгодно для «Аталанты». На месте Лехи я бы попробовал», – сказал Генич.