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Реакция Генича на скорый трансфер Миранчука в «Атланту»

27 июля 2024, 14:30
1

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич прокомментировал скорый трансфер полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Атланту» из США.

«Прочитал комментарий агента Лехи о сногсшибательном в финансовом отношении предложении. Поехать в страну, пусть недружественную, но которая через 2 года примет ЧМ, где играют звезды первой величины, где сам Лионель Месси – это может стать мотивацией. Думаю, Леха сам сильно сомневается.

Всех денег не заработаешь. Суммы, которые фигурируют, могут вскружить голову, но половину сразу срезают налоги. Леха в смятении, окружение пытается убедить, что такими предложениями не разбрасываются. Понравится или нет, но в РПЛ вернешься всегда. Или в Турции вариант найдут. Но ехать сейчас в Америку выгодно для «Аталанты». На месте Лехи я бы попробовал», – сказал Генич.

  • Сумма трансфера составит 15 миллионов евро.
  • В прошлом сезоне 28-летний Миранчук провел за «Аталанту» 42 матча, забил 4 гола, отдал 12 передач.
  • Transfermarkt оценивает россиянина в 10 миллионов евро.

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Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
США. МЛС Италия. Серия А Аталанта Атланта Юнайтед Миранчук Алексей Генич Константин
Комментарии (1)
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...короче
1722081847
...взросленький уже, сам разберётся, куда и когда ехать или не ехать...
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