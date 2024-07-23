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Рапино подняла проблему месячных у футболисток

23 июля 2024, 15:59
7

Бывшая американская футболистка Меган Рапино пожаловалась, что ей приходилось выступать во время менструации.

«На каждом крупном турнире у меня были месячные. Бывало и по два раза. Это часть процесса, но об этом не принято говорить. Наверное, ввиду тысячелетий сексизма.

Никто не хочет вкладывать деньги в исследования на эту тему», – сказала Рапино.

  • 39-летняя Рапино завершила карьеру в прошлом году.
  • В Европе Меган играла за «Лион».
  • Рапино помогала сборной США брать Олимпиаду и ЧМ (дважды).

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Источник: Advocate
США. МЛС
Комментарии (7)
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vladik12
1721739670
Не переживай, климакс близко.
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Spartak_forv@
1721740039
Да ты никак не уймешься,ведьма?! (с) Ну раз тут такой кипишь пошел,давайте уже и все остальные проблемы обсуждать,в том числе мужские
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...короче
1721740614
...а чего, только у футболисток месячные?...
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Цугундeр
1721742443
Это тебе ,родная ,к Александру Виталиевичу Григоряну..) У него никто с месячными не играл .Месяцев девять -и на поле. Брутальный коуч.) Жаль ,с мужиками непонятки по такому раскладу вышли.)
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Oldtrafford83
1721742460
Капец дурная бабища)) Ну и новость бомбардир стаил)))
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Давид59
1721746386
Дааа Проблема! А вот я как-то читал, что эта проблема давно уже не проблема. Может это была шутка, но я читал, что перед большими турнирами они элементарно беременюют. А после турнира - медикаментозный аборт.
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