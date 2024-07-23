Рапино подняла проблему месячных у футболисток

Бывшая американская футболистка Меган Рапино пожаловалась, что ей приходилось выступать во время менструации.

«На каждом крупном турнире у меня были месячные. Бывало и по два раза. Это часть процесса, но об этом не принято говорить. Наверное, ввиду тысячелетий сексизма.

Никто не хочет вкладывать деньги в исследования на эту тему», – сказала Рапино.