Рапино подняла проблему месячных у футболисток

Бывшая американская футболистка Меган Рапино пожаловалась, что ей приходилось выступать во время менструации.
«На каждом крупном турнире у меня были месячные. Бывало и по два раза. Это часть процесса, но об этом не принято говорить. Наверное, ввиду тысячелетий сексизма.
Никто не хочет вкладывать деньги в исследования на эту тему», – сказала Рапино.
- 39-летняя Рапино завершила карьеру в прошлом году.
- В Европе Меган играла за «Лион».
- Рапино помогала сборной США брать Олимпиаду и ЧМ (дважды).
Источник: Advocate