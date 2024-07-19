ФИФА до конца августа отложила решение о возможном отстранении Израиля

Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение отложить срок принятия решения о дисквалификации Израиля.
По сведениям СМИ, в федерации посчитали, что для принятия решения по Израилю потребуется больше времени из-за сложности ситуации. Независимая оценка теперь будет передана ФИФА не позднее 31 августа.
Ранее Палестинская футбольная ассоциация потребовала отстранить Израиль из-за действий в секторе Газа. Таким образом, израильтяне сыграют на Олимпиаде-2024.
- На олимпийских играх в Париже Израиль будет посеян в один квартет с Мали, Японией и Парагваем.
- Израильская сборная принимала участие в отборе к Евро-2024. Коллектив сумел занять 3-ю позицию в группе, набрав 15 турнирных баллов. Этого результата не хватило для того, чтобы принять участие в континентальном первенстве в Германии.
- Россия по-прежнему отстранена от международных соревнований.
Источник: EPSN