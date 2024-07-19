ФИФА до конца августа отложила решение о возможном отстранении Израиля

Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение отложить срок принятия решения о дисквалификации Израиля.

По сведениям СМИ, в федерации посчитали, что для принятия решения по Израилю потребуется больше времени из-за сложности ситуации. Независимая оценка теперь будет передана ФИФА не позднее 31 августа.

Ранее Палестинская футбольная ассоциация потребовала отстранить Израиль из-за действий в секторе Газа. Таким образом, израильтяне сыграют на Олимпиаде-2024.