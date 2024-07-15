Аршавин оценил увеличение ЧМ до 48 команд

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин высказался об увеличении числа участников на Евро и ЧМ.

«Чемпионат Европы превратился в ярмарку, но это уже давно. Такое количество команд играет не первый раз. Мое мнение, что для чемпионата Европы оптимальное число участников – 16 команд.

То же самое и на чемпионате мира, где будет 48 команд. Это ярмарка мирового масштаба. Я в этом вижу только желание заработать больше денег. Они увеличивают количество матчей, чтобы заработать деньги. А спортивный уровень турнира падает. В бытность футболистом «Арсенала» у меня был сезон, когда я отыграл 58 матчей. Конечно, тяжело. Но, с другой стороны, лучше играть, чем тренироваться», – сказал Аршавин.