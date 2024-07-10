Мбаппе оценил свое выступление на Евро

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о своей игре на чемпионате Европы-2024 после полуфинала с Испанией (1:2).

– Они провели матч лучше нас. Нам нужно пересмотреть игру. Мы быстро пропустили два гола и не могли отыграться, когда у нас были моменты для этого во втором тайме.

– Почему вы играли без маски?

– Мы приняли такое решение перед игрой. Маска мне надоела, и я спросил у врача, могу ли я играть без нее – он сказал мне, что я могу поступить так, как считаю нужным.

Турнир провален, я хотел стать чемпионом Европы. Год был долгим, и я хочу поехать в отпуск и отдохнуть. Я играл плохо, и мы едем домой – все просто. Мне действительно нужно отдохнуть. После этого начнется новая жизнь.