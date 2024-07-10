Ямаль прокомментировал гол в ворота Франции

Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль подвел итог матча 1/2 финала Евро-2024 с Францией (2:1), в котором он забил первый гол своей команды.

«Я в восторге, что мы сыграем в финале, но все самое важное еще впереди. Сегодня у нас были сложные моменты. Никто не ожидал, что пропустим так быстро. Я как раз метил в самый верхний угол, и когда мяч влетел именно туда, то прилив радости был неописуемый», – сказал 16-летний Ямаль.