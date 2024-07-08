77-летний Перес задумался о еще одном сроке на посту президента «Реала»

Текущая каденция президента «Реала» Флорентино Переса может стать не последней.
77-летний функционер задумался о еще одном сроке – в период с 2025 по 2029 год.
Перес сообщил своему окружению, что не исключает участие в следующих выборах.
Ожидалось, что в 2025-м Флорентино уйдет на пенсию, однако сейчас он чувствует в себе силы руководить клубом еще четыре года.
- Перес был президентом «Реала» с 2000 по 2006 год.
- В 2009-м он вернулся на эту должность.
- В январе Перес стал самым титулованным президентом в истории клуба.
Источник: Relevo