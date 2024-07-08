Дешам прокомментировал состояние Мбаппе перед полуфиналом Евро-2024

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал о физическом состоянии нападающего Килиана Мбаппе.

Футболист 17 июня сломал нос.

С тех пор он играет в защитной маске.

Французы во вторник встретятся с Испанией в 1/2 финала Евро-2024.

«Он отыграл 110 минут [против Португалии]. Бессмысленно оставаться на поле, если испытываешь неприятные ощущения. Мы сделаем все возможное, чтобы он восстановился.

После тяжелого сезона в «ПСЖ» и полученной травмы турнир мог бы для него закончиться. Но я уверен, что завтра он сделает все, чтобы показать себя с лучшей стороны.

Это новая ситуация для Килиана – носить маску, меняющую поле зрения. Между тем, гематома уже зажила, и с каждым днем его нос становится все крепче», – сообщил Дешам.