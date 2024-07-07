Ответ Дешама на критику Мбаппе за игру на Евро-2024

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам отреагировал на критику нападающего команды Килиана Мбаппе на Евро-2024.
«Даже если Мбаппе не готов на 100 процентов, его присутствие влияет на соперников, заставляет привыкать. Килиан уже вошел в историю.
Вместе с Килианом и медиками мы делаем все, чтобы он играл. Во время подготовки к Евро-2024 у него были проблемы со спиной, но он с нами», – сказал Дешам.
- Мбаппе играет в маске из-за перелома носа.
- У Килиана 1 гол на Евро-2024 в 4 матчах.
- Мбаппе – самый дорогой игрок в мире (180 миллионов евро).
Источник: RMC Sport