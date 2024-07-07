Сычев предсказал победителя Евро-2024

Бывший форвард сборной России Дмитрий Сычев оценил игру Франции на Евро-2024.

«Сборная Франции собственными силами забила ноль голов, в этом и заключается прагматизм, они в полуфинале. Понятно, что все ждут зрелищного футбола от них, но пока имеем то, что имеем, напряжение большое, поэтому такой футбол получается.

Игра с португальцами скучная? Если говорить про зрелищность, конечно, матч с португальцами был в такой общей канве Евро, но мы видели матч между сборными Испании и Германии, другие валидольные игры, поэтому матч на матч не приходится. Как я говорил, ставлю на победу Франции, от слов не отказываюсь», – сказал Сычев.