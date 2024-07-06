Тренер сборной Португалии прокомментировал поражение от Франции: «Мы заслуживали победы»

Наставник сборной Португалии Роберто Мартинес поделился мыслями по поводу поражения от Франции (0:0, 3-5 пен.) в рамках 1/4 финала Евро-2024.

«Мы играли хорошо и создали много возможностей. Я горжусь игроками: они великолепно проявили характер. Мы больше владели мячом и демонстрировали индивидуальное мастерство. Мы заслуживали победы, и это грустный момент. Но за самих себя игроки должны быть чрезвычайно горды» – заявил Мартинес.