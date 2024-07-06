Тренер сборной Португалии прокомментировал поражение от Франции: «Мы заслуживали победы»

Наставник сборной Португалии Роберто Мартинес поделился мыслями по поводу поражения от Франции (0:0, 3-5 пен.) в рамках 1/4 финала Евро-2024.
«Мы играли хорошо и создали много возможностей. Я горжусь игроками: они великолепно проявили характер. Мы больше владели мячом и демонстрировали индивидуальное мастерство. Мы заслуживали победы, и это грустный момент. Но за самих себя игроки должны быть чрезвычайно горды» – заявил Мартинес.
- Португалия и Франция не сумели за 120 минут игры поразить ворота друг друга. Исход поединка решался в серии 11-метровых, где точнее были французские футболисты.
- Для Роберто Мартинеса Евро в Германии стало первым крупным турниром у руля португальской сборной.
- На континентальном первенстве португальцы одержали 3 победы и потерпели 2 поражения. Команда за 5 игр забила 5 мячей и пропустила 3 гола. Отметим, что португальцы становились победителями Евро в 2016 году.
Источник: Официальный сайт УЕФА