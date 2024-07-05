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Миллиардер Потанин высказался о поведении Роналду

5 июля 2024, 20:43
11

Президент группы компаний «Интеррос» и ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин оценил выступления нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду на Евро-2024.

– Слезы Криштиану Роналду после незабитого пенальти в 1/8 – это слабость суперзвезды, величие или работа на публику?

– Роналду любит и умеет работать на публику. Возможно, Криштиану – лучший по пиару игрок в мировом футболе. Как минимум из числа тех, кто не только занимался этим самым пиаром, а еще и добивался успехов. Я помню, у нас с вами был разговор на тему Месси и Криштиану. Мои симпатии на стороне Месси.

Мне кажется, что Роналду – все же больше индивидуалист. Он не создает вокруг себя команду, а иногда даже является помехой для нее. Авторитет сказывается – все играют на Криштиану, и если у него что-то не пошло, Португалия проваливается. Понятно, что это звучит как анекдот, но многие же говорили, что в 2016 году португальцы выиграли, потому что Роналду не смог продолжить игру.

Возвращаясь же к его современному облику, пиар тут, конечно, имеет значение, но отвечая на ваш вопрос о том, проявлением какого качества можно назвать его слезы, я бы сказал, что это распущенность. Игрок, который остается на поле, которому еще 15 минут играть и который считается лидером, не имеет права на такую слабость.

Слезы и эмоции уместны после того, как работа закончена. Когда это проявляется в процессе, ты можешь деморализовать коллектив. Тогда лучше уже уйти с поля и плакать в раздевалке.

– Когда ты тянешь одеяло на себя, бьешь все штрафные и делаешь это не слишком хорошо – это не бьет по твоей репутации?

– Точно бьет. В то же время, хочу сказать несколько слов в защиту Криштиану. На этом турнире он пробует, чуть ли не впервые за все время, проявить себя как командный игрок. Он старался отдавать передачи, играть на партнеров. В матче с Словенией его опять захлестнуло, он начал пытаться все сделать сам, но то, что он старается быть полезным для команды игроком, нужно записать ему в актив и где-то посочувствовать, что у него ничего не получается.

Выйти в 39 лет, будучи рекордсменом всего и вся, и вот так терпеть неудачу – это разрушение легендарного образа. Я бы не хотел, чтобы все закончилось для него вот так. И где-то это вступает в противоречие с тем, что в четвертьфинале я буду болеть за Францию. Пусть они сыграют так, чтобы забили и Мбаппе, и Роналду!

  • Роналду не реализовал пенальти на 105-й минуте матча 1/8 финала Евро-2024 со Словенией (0:0, по пенальти 3:0). Он заплакал в перерыве между экстра-таймами, а партнеры по команде пытались его утешить.
  • Сегодня в четвертьфинале турнира Португалия сыграет с Францией. Начало в 22:00 мск.
  • Российский Forbes оценивает состояние Потанина в 23 700 миллионов долларов.

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Источник: «Матч ТВ»
Чемпионат Европы Франция Португалия Роналду Криштиану
Комментарии (11)
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САНЁК17
1720205986
Мне поую кто что скажет про Роналду, мне нравится как он забивает красивые голы
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balam
1720206582
он че,еще не в тюрьме?
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миша-мишин-google
1720251495
Кто бы рассуждал о индивидуалистах!!! Его еще рассуждений о футболе не хватало. Сэксперт.
Ответить
Сергей-С.-google
1720274022
мнение Потанина о футболе никому не интересно! Он в этом понимает не больше, чем я в финансах :)))
Ответить
Клерик-Грамматон-google
1720297797
Мне было крайне интересно узнать мнение недалеких людей, далеких от футбола.
Ответить
ligaX
1720369901
Ждём мнение Киркорова
Ответить
Шш-Мм-google
1720375705
Автор ты *******?
Ответить
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