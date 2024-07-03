Форвард Франции прокомментировал победу над Бельгией

Французский футболист Рандаль Коло-Муани поделился своим взглядом на победу над Бельгией (1:0) в рамках 1/8 финала Евро-2024.

«Думаю, мы можем сейчас немного попраздновать, а затем сосредоточимся на следующем матче. Сейчас вся команда может выдохнуть с чистой совестью. Что касается меня самого, то в этом и заключается роль игрока, выходящего на замену. Внести в игру дополнительную свежесть. Мы победили и гордимся собой», – высказался Коло-Муани.