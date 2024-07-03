Форвард Франции прокомментировал победу над Бельгией

Французский футболист Рандаль Коло-Муани поделился своим взглядом на победу над Бельгией (1:0) в рамках 1/8 финала Евро-2024.
«Думаю, мы можем сейчас немного попраздновать, а затем сосредоточимся на следующем матче. Сейчас вся команда может выдохнуть с чистой совестью. Что касается меня самого, то в этом и заключается роль игрока, выходящего на замену. Внести в игру дополнительную свежесть. Мы победили и гордимся собой», – высказался Коло-Муани.
- 25-летний французский центрфорвард Рандаль Коло-Муани, представляющий «ПСЖ», своим ударом принес сборной победу над бельгийцами и выход в следующий раунд плей-офф континентального первенства.
- Ян Вертонген отправил мяч в свои ворота. В 1/4 турнира французам предстоит сразиться с португальцами.
- Всего в активе Коло-Муани 4 гола в 20 играх в майке французской дружины.
- В завершившемся сезоне француз провел за ПСЖ 26 поединков в Лиге 1. В них Коло-Муани записал на свой счет 6 голов и 5 голевых пасов.
- Отметим, что на предыдущем Евро французы не сумели преодолеть 1/8 финала, сенсационно уступив Швейцарии (3:3, 4-5 пен.).
Источник: Официальный сайт УЕФА