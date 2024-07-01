Созин раскритиковал работу VAR в матче Германия – Дания: «Это просто издевательство»

Экс-член комитета РФС по этике Андрей Созин поделился соображениями по поводу отмененного гола в матче 1/8 финала Евро-2024 Германия – Дания (2:0).
«Те, кто придумал VAR, на самом деле придумал заговор против футбола. Это просто издевательство над ним. Ноготь на ноге и мизинец руки не дали Дании даже шанса в игре с немцами! Парень руку убирал, а тут мяч попал в палец: пенальти – и немцы идут дальше. Это не футбол, а компьютерные игры. А если хотите компьютерные игры – тогда вам на Игры будущего. А это – не футбол», – заявил Созин.
- Главным рефери поединка Германия – Дания был утвержден англичанин Майкл Оливер. Уже на 3-й минуте поединка он отменил гол Нико Шлоттербека из-за нарушения правил.
- Самые главные события произошли во второй половине встречи. Датчанам удалось открыть счет в игре. Отличился Йоаким Андерсон. Оливер изначально засчитал гол. Но VAR усмотрел минимальный офсайд у другого игрока Дании Томаса Дилейни.
- Уже через несколько минут в штрафной площади датчан все тот же Андерсон сыграл рукой. Оливер не назначил пенальти. Но снова включился VAR. После просмотра видеоповтора Майкл наказал датскую сборную 11-метровым, который реализовал Кай Хаверц. Второй гол Германии забил Джамал Мусиала.
Источник: «Чемпионат»