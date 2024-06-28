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Прогноз Аршавина на весь плей-офф Евро-2024

28 июня 2024, 22:31
6

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин дал прогноз на весь плей-офф Евро-2024.

«Испания – самая лучшая команда на данный момент, и Грузии придется повторить подвиг сборной России. Испания выйдет в четвертьфинал. Германия – Дания: немцы не согласны так рано вылетать, но Дания – сейчас не та команда, что была несколько лет назад, поэтому Германия. Португалия – Словения – всe очевидно. Роналду должен забить свои голы, и Словения поедет домой. Франция – Бельгия: можно было бы подумать, если бы это было несколько лет назад, но здесь пройдет Франция.

Несмотря на невнятную игру сборной Нидерландов, в матче с Румынией я ставлю на них. Австрия – находка турнира, турки не выдержат их напора. Англия – Словакия: хоть англичане и не показывают яркий футбол, но почти не пропускают, не думаю, что у них будут проблемы. Для меня не будет сенсацией, если Щвейцария обыграет Италию, я ставлю на них.

Четвертьфиналы: Испания – Германия. Несмотря на то, что немцы играют дома, испанцам хватит запаса. Португалия – Франция: французы смогут справиться с Роналду, и он заплачет и последний раз съездит на Евро. Англия – Швейцария: сказка швейцарцев должна когда‑то закончиться, поэтому Англия. Нидерланды – Австрия: верю, что австрийцы будут творцами сенсации и будут в полуфинале.

Франция – Испания: более опытная команда должна выйти в финал, поэтому Франция. И надеюсь, что Мбаппе проснется. Если так всe будет, то никто не будет хотеть финала Франция – Австрия, поэтому в финал выйдет Англия. И так как я не верю в Гарета Саутгейта, я выбираю Францию. И она станет чемпионом Европы», – сказал Аршавин.

  • Плей-офф стартует завтра, 29 июня.
  • Турнир продлится до 14 июня.
  • Действующий чемпион – Италия.

Источник: «Матч ТВ»
Чемпионат Европы Аршавин Андрей
Комментарии (6)
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odoon
1719605300
Ну понятно, что победитель, в любом случае, в левой сетке. Ну либо Англия всех настолько утомит в финале, что все заснут, и она выиграет, но это, конечно, позор будет)
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Evgenijgerasimov607@gmail
1719635967
Аршавка не бухает как некоторые, преобладает здравый смысл,соглашусь с ним на 80%
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alex1951
1719639824
Все это логично,но....Шава ,а где ж сенсации....? Без них не обходится ....Так шо ждемс.....
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alex1951
1719647157
Плей-офф это не хухры-мухры вам.....там уже не до пижонства... и все 16 умеет играть в футбол.....а посему в восьмерку попадут воистину лучшие...будем смотреть....
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