Определен лидер Евро-2024 по сумме штрафов от УЕФА

УЕФА наказал Федерацию футбола Албании по итогам всех трех матчей группового этапа чемпионата Европы.

В 3-м туре албанцы уступили Испании (0:1). В ходе этой игры фанаты выбегали на поле и бросали туда посторонние предметы, использовали пиротехнику и скандировали недопустимые выражения.

За указанные нарушения албанская федерация была оштрафована на 86,5 тысячи евро.

Суммарно Албания будет вынуждена заплатить более 171 тысячи евро штрафов – это самый высокий показатель среди всех участников Евро-2024.