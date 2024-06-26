Дешам оценил игру Мбаппе в матче с Польшей

Наставник сборной Франции Дидье Дешам поделился мыслями по поводу игры Килиана Мбаппе в матче с Польшей (1:1) в рамках Евро-2024.
«Несмотря на все, через что ему пришлось пройти, я думаю, что этим вечером он был очень хорош. Ему нужно время, чтобы привыкнуть к маске. Но он всегда хочет играть», – заявил Дешам.
- Франция упустила победу в поединке против Польши, пропустив с 11-метрового. Но все равно завоевала путевку в плей-офф.
- Примечательно, что в поединке против поляков команда Дешама забила 1-й гол. С пенальти отличился капитан французской дружины Килиан Мбаппе. Напомним, что ранее единственным голом Франции на Евро значился автогол защитника Австрии Максимилиана Вeбер.
- Килиан Мбаппе вышел в основе Франции на встречу против Польши и провел на поле все 90 минут. Он играл в маске из-за травмы носа.