Дешам оценил игру Мбаппе в матче с Польшей

Наставник сборной Франции Дидье Дешам поделился мыслями по поводу игры Килиана Мбаппе в матче с Польшей (1:1) в рамках Евро-2024.

«Несмотря на все, через что ему пришлось пройти, я думаю, что этим вечером он был очень хорош. Ему нужно время, чтобы привыкнуть к маске. Но он всегда хочет играть», – заявил Дешам.