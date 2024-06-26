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    Винисиус рассказал, что его раздражает на Кубке Америки-2024

    Бразильский футболист Винисиус Жуниор высказался по поводу качества поле на Кубке Америки.

    «Оправданий нет, но поле, безусловно, раздражает. Качество полей, которые мы видим на Евро-2024, полностью отличается от тех, что здесь. Кроме того, в этом году они уменьшили степень ухода за газоном, что делает наши условия ещe более трудными», – заявил Винисиус.

    • Бразилия неудачно стартовала на Кубке Америки. Один из главных фаворитов не сумел обыграть Коста-Рику, сыграв вничью 0:0. 23-летний вингер Винисиус вышел в основе на поединок с костариканцами и провел на поле 73 минуты.
    • Всего в активе футболиста 3 гола в 31 игре в майке своей национальной команды.
    • В минувшем сезоне Винисиус провел 40 встреч за Реал во всех турнирах, в них он сумел отметиться 24 голами и 11 ассистами.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    26.06.2024 01:58
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    Комментарии (1)
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    Алексей З
    1719368638
    Х танцору всегда что-то мешает. На Евро качество полей тоже желает лучшего, но что есть то есть.
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