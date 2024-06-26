Винисиус рассказал, что его раздражает на Кубке Америки-2024

Бразильский футболист Винисиус Жуниор высказался по поводу качества поле на Кубке Америки.

«Оправданий нет, но поле, безусловно, раздражает. Качество полей, которые мы видим на Евро-2024, полностью отличается от тех, что здесь. Кроме того, в этом году они уменьшили степень ухода за газоном, что делает наши условия ещe более трудными», – заявил Винисиус.