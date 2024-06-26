Винисиус рассказал, что его раздражает на Кубке Америки-2024

Бразильский футболист Винисиус Жуниор высказался по поводу качества поле на Кубке Америки.
«Оправданий нет, но поле, безусловно, раздражает. Качество полей, которые мы видим на Евро-2024, полностью отличается от тех, что здесь. Кроме того, в этом году они уменьшили степень ухода за газоном, что делает наши условия ещe более трудными», – заявил Винисиус.
- Бразилия неудачно стартовала на Кубке Америки. Один из главных фаворитов не сумел обыграть Коста-Рику, сыграв вничью 0:0. 23-летний вингер Винисиус вышел в основе на поединок с костариканцами и провел на поле 73 минуты.
- Всего в активе футболиста 3 гола в 31 игре в майке своей национальной команды.
- В минувшем сезоне Винисиус провел 40 встреч за Реал во всех турнирах, в них он сумел отметиться 24 голами и 11 ассистами.