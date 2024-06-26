Генич заявил, что ему нравится игра сборной Англии на Евро-2024

Известный комментатор Константин Генич поделился своими мыслями по поводу игры сборной Англии на Евро-2024.
«Наверное, со мной что-то не так, но мне нравится, как играет Англия. И они далеко пройдут. Болельщики смотрят и реагируют эмоциями от каждого матча. И их можно понять. Но Англия играет максимально выверено для такого турнира. Блеск. Могут сойти на любой дистанции, но... выйдут снова в финал – вообще не удивлюсь», – поделился Генич в соцсетях.
- Англия сумела завоевать путевку в плей-офф Евро-2024, заработав 5 очков после трех игр.
- Коллектив Гарета Саутгейта занял в своем квартете 1-ю строчку.
- Примечательно, что за три игры англичане забили всего 2 гола. В игре с сербами (1:0) точным ударом отметился Джуд Беллингем, а в поединке против Дании (1:1) отличился Гарри Кейн.
- Отметим, что на предыдущем Евро, который прошел в 2021 году, Англия Саутгейта дошла до финала, но не смогла завоевать трофей, проиграв Италии Роберто Манчини в серии пенальти (1:1, 2:3).