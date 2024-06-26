Генич заявил, что ему нравится игра сборной Англии на Евро-2024

Известный комментатор Константин Генич поделился своими мыслями по поводу игры сборной Англии на Евро-2024.

«Наверное, со мной что-то не так, но мне нравится, как играет Англия. И они далеко пройдут. Болельщики смотрят и реагируют эмоциями от каждого матча. И их можно понять. Но Англия играет максимально выверено для такого турнира. Блеск. Могут сойти на любой дистанции, но... выйдут снова в финал – вообще не удивлюсь», – поделился Генич в соцсетях.