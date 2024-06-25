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    • Ловчев назвал самых ярких участников Евро-2024: «Они должны сыграть в финале»

    Ловчев назвал самых ярких участников Евро-2024: «Они должны сыграть в финале»

    Евгений Ловчев выделил сборные с самой яркой игрой на чемпионате Европы.

    Спартаковский ветеран хочет увидеть их в финале турнира.

    «Из того, что мы увидели, в финале должны сыграть испанцы и немцы. Они выдали несколько ярких игр, немцы играют при своих зрителях.

    На турнирах бывают провальные игры. Как только начнет уже что‑то решаться, команды будут играть совершенно по‑другому», – сказал Ловчев.

    • Германия выиграла группу A, набрав 7 очков в матчах с Шотландией, Венгрией и Швейцарией.
    • Испания стала сильнейшей в квартете B, победив Хорватию, Италию и Албанию.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    25.06.2024 22:43
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    Комментарии (4)
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    Алексей З
    1719345585
    Серафимыч космонавт, он оторван от земли. Покажите ему "сетку", они в 1/4 встретятся , если 1/8 пройдут.
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    ScarlettOgusania
    1719346505
    Испания и Германия по "сетке" могут встретиться в 1/4 финала, а не в финале, Серафимыч, посмотри турнирную таблицу, эксперД!))
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    FCSpartakM
    1719348821
    чем немцы удивили в матче с швейцарцами, чтобы назвать их фаворитами? По факту только испанцы спокойно прошли свою группу.
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