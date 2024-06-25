Ловчев назвал самых ярких участников Евро-2024: «Они должны сыграть в финале»

Евгений Ловчев выделил сборные с самой яркой игрой на чемпионате Европы.

Спартаковский ветеран хочет увидеть их в финале турнира.

«Из того, что мы увидели, в финале должны сыграть испанцы и немцы. Они выдали несколько ярких игр, немцы играют при своих зрителях.

На турнирах бывают провальные игры. Как только начнет уже что‑то решаться, команды будут играть совершенно по‑другому», – сказал Ловчев.