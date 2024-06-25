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    Орлов оценил шансы Украины и Бельгии в очном матче Евро-2024

    Геннадий Орлов высказался о предстоящей игре между сборными Украины и Бельгии.

    • Матч состоится в среду, 26 июня, в 19:00 мск.
    • У всех команд группы E, включая Словакию и Румынию, по 3 очка после 2 туров группового этапа Евро-2024.

    «Украинцы во втором матче группового этапа хорошо играли, поменяли концепцию, исполнителей, вышли с новым капитаном, Ярмоленко появился с первой минуты, вратаря поменяли. Ну и гол, который забил Яремчук – фантастический, просто чудо-гол!

    Но у Бельгии все равно есть Де Брюйне. Хотя они были первыми в рейтинге сборных, а теперь только третьи. У них тоже сошло то поколение, к которому, кстати, принадлежал и наш замечательный зенитовец Аксель Витсель.

    Так что они сейчас не в лучшем состоянии. И я думаю, у Украины есть шансы в игре с Бельгией», – заявил Орлов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (1)
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    momwig_
    1719343701
    Да, уж куда Бельгия без Витселя))
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