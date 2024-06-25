Орлов оценил шансы Украины и Бельгии в очном матче Евро-2024

Геннадий Орлов высказался о предстоящей игре между сборными Украины и Бельгии.

Матч состоится в среду, 26 июня, в 19:00 мск.

У всех команд группы E, включая Словакию и Румынию, по 3 очка после 2 туров группового этапа Евро-2024.

«Украинцы во втором матче группового этапа хорошо играли, поменяли концепцию, исполнителей, вышли с новым капитаном, Ярмоленко появился с первой минуты, вратаря поменяли. Ну и гол, который забил Яремчук – фантастический, просто чудо-гол!

Но у Бельгии все равно есть Де Брюйне. Хотя они были первыми в рейтинге сборных, а теперь только третьи. У них тоже сошло то поколение, к которому, кстати, принадлежал и наш замечательный зенитовец Аксель Витсель.

Так что они сейчас не в лучшем состоянии. И я думаю, у Украины есть шансы в игре с Бельгией», – заявил Орлов.