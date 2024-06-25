Хвича: «Думаем о победе над Португалией и выходе в плей-офф Евро-2024»

Вингер сборной Грузии Хвича Кварацхелия заявил, что внутри команды не теряют надежды на преодоление группового этапа чемпионата Европы.

Грузины набрали 1 очко в 2 турах Евро-2024.

В среду они встретятся с Португалией.

«Думаю, неправильно говорить о прошлых матчах. Нужно думать только о Португалии. На Евро-2024 мы заслуживали большего, но таков футбол. Матч с Португалией – наш приоритет.

Это будет сложная игра, мы очень мотивированы. Португалия уже вышла в плей-офф, а у нас двойная мотивация. Мы сделаем все. Многие не верили, что мы выйдем на Евро-2024, но мы тут.

Сейчас мы думаем о победе, о том, чтобы выйти в плей-офф. Все возможно, даже если шансы составляют 1%», – сказал Хвича.