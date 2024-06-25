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    • Варгу впервые показали после перелома лицевых костей в матче Шотландия – Венгрия

    Варгу впервые показали после перелома лицевых костей в матче Шотландия – Венгрия

    Нападающий сборной Венгрии Бернабеш Варга уже может принимать посетителей в больнице.

    • Футболист столкнулся с вратарем сборной Шотландии во время матча Евро-2024.
    • Варгу унесли на носилках, он терял сознание.
    • У форварда диагностировали множественные переломы лицевых костей со смещением.

    Варгу посетили тренер венгерской сборной Марко Росси, его помощники и защитник Эндре Ботка.

    Венгерская футбольная федерация опубликовала фото из больничной палаты, показав травмированного игрока впервые после матча.

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    Источник: твиттер Венгерской футбольной федерации

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    Комментарии (2)
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    acor94
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    Здоровья. Но лучше бы показали жопу и сиси Ванды, жены икарди. Мы тут все любим развратных shлюх!
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    k611
    1719326162
    Здоровья! Хорошо что обошлось.
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