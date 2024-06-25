Варгу впервые показали после перелома лицевых костей в матче Шотландия – Венгрия

Нападающий сборной Венгрии Бернабеш Варга уже может принимать посетителей в больнице.
- Футболист столкнулся с вратарем сборной Шотландии во время матча Евро-2024.
- Варгу унесли на носилках, он терял сознание.
- У форварда диагностировали множественные переломы лицевых костей со смещением.
Варгу посетили тренер венгерской сборной Марко Росси, его помощники и защитник Эндре Ботка.
Венгерская футбольная федерация опубликовала фото из больничной палаты, показав травмированного игрока впервые после матча.