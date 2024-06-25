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    Дешам ответил, мешает ли Мбаппе защитная маска на лице

    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал, какой дискомфорт испытывает Килиан Мбаппе.

    • Нападающий сломал нос неделю назад в концовке матча с Австрией (1:0).
    • В пятницу он всю игру с Нидерландами (0:0) провел на скамейке запасных.
    • Мбаппе разрешили играть, но только в защитной маске.

    «Маска не влияет на дыхание, а вот на зрение – да. Она немного ограничивает обзор.

    Она должна защищать в определенных ситуациях, это ограничивает угол обзора.

    Приходится привыкать, в ней слегка кажется, будто у тебя 3D-очки», – объяснил Дешам.

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    Источник: RMC Sport

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