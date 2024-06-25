Дешам ответил, мешает ли Мбаппе защитная маска на лице

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал, какой дискомфорт испытывает Килиан Мбаппе.

Нападающий сломал нос неделю назад в концовке матча с Австрией (1:0).

В пятницу он всю игру с Нидерландами (0:0) провел на скамейке запасных.

Мбаппе разрешили играть, но только в защитной маске.

«Маска не влияет на дыхание, а вот на зрение – да. Она немного ограничивает обзор.

Она должна защищать в определенных ситуациях, это ограничивает угол обзора.

Приходится привыкать, в ней слегка кажется, будто у тебя 3D-очки», – объяснил Дешам.