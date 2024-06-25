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    Булка подарит Мбаппе маску черепашки-ниндзя

    Польская компания Cabiomede изготовила для нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе защитную маску в стиле персонажей франшизы «Черепашки-ниндзя». Вратарь сборной Польши Марцин Булка сегодня передаст ее форварду сегодня перед матчем национальных команд на Евро-2024.

    «Это еще не конечный продукт, но если ему понравится прототип, нам понадобится тщательное сканирование лица, которое можно выполнить даже с помощью iPhone, и результат компьютерной томографии, чтобы обезопасить место операции. Если бы мы получили все это от Килиана, то смогли бы обеспечить его идеальной маской», – сказал представитель компании Михал Жиро.

    «Его маска слишком сильно выпирает, что может привести к обратному эффекту. Если маска неплотно прилегает ко всему лицу, тело ее не ощущает, и вы можете неосознанно зацепиться за нее. Маски Килиана очень короткие у носа, потому что кто-то разработал их для защиты костей, но не хрящей. И поверьте мне, когда вы ломаете нос, прикосновение к хрящу вызывает сильную боль. Наши маски настолько длинные, что они также закрывают хрящ», – заявил владелец компании Матеуш Павлик.

    • Булка выступал вместе с Мбаппе за «ПСЖ».
    • Французский форвард сломал нос в концовке матча группового этапа с Австрией (1:0).
    • Изначально для Мбаппе изготовили несколько защитных масок, одна из которых была выполнена в цветах французского флага с надписью «КМ».
    • Однако регламент УЕФА разрешает играть только в однотонных масках, не идентифицирующих команду или производителя. Позднее футболисту разрешили выступать в черной маске.

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    Источник: Weszło

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    Комментарии (1)
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    evgevg13
    1719311104
    А пешком в ответ надо вручить Кубок за самый быстрый вылет "Фанера над Берлином"
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