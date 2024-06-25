Булка подарит Мбаппе маску черепашки-ниндзя

Польская компания Cabiomede изготовила для нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе защитную маску в стиле персонажей франшизы «Черепашки-ниндзя». Вратарь сборной Польши Марцин Булка сегодня передаст ее форварду сегодня перед матчем национальных команд на Евро-2024.

«Это еще не конечный продукт, но если ему понравится прототип, нам понадобится тщательное сканирование лица, которое можно выполнить даже с помощью iPhone, и результат компьютерной томографии, чтобы обезопасить место операции. Если бы мы получили все это от Килиана, то смогли бы обеспечить его идеальной маской», – сказал представитель компании Михал Жиро.

«Его маска слишком сильно выпирает, что может привести к обратному эффекту. Если маска неплотно прилегает ко всему лицу, тело ее не ощущает, и вы можете неосознанно зацепиться за нее. Маски Килиана очень короткие у носа, потому что кто-то разработал их для защиты костей, но не хрящей. И поверьте мне, когда вы ломаете нос, прикосновение к хрящу вызывает сильную боль. Наши маски настолько длинные, что они также закрывают хрящ», – заявил владелец компании Матеуш Павлик.