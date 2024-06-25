Левандовски поделился ожиданиями от матча с Францией

Форвард сборной Польши Роберт Левандовски поделился своими мыслями по поводу предстоящего поединка группового раунда Евро-2024 против Франции.

«Надеюсь, это будет наш лучший матч на турнире. Хотя нам остаeтся играть только ради чести, я надеюсь, что мы покажем хороший футбол, создадим моменты и забьeм. Мы не можем развалиться, даже если дела идут плохо. Надо придерживаться своего плана от начала и до конца, независимо от результата», – высказался Левандовски.