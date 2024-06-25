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    Левандовски поделился ожиданиями от матча с Францией

    Форвард сборной Польши Роберт Левандовски поделился своими мыслями по поводу предстоящего поединка группового раунда Евро-2024 против Франции.

    «Надеюсь, это будет наш лучший матч на турнире. Хотя нам остаeтся играть только ради чести, я надеюсь, что мы покажем хороший футбол, создадим моменты и забьeм. Мы не можем развалиться, даже если дела идут плохо. Надо придерживаться своего плана от начала и до конца, независимо от результата», – высказался Левандовски.

    • Польша неудачно проводит турнир в Германии. Команда набрала 0 очков из 6 возможных и замыкает своей квартет. Польская сборная уже не сможет выйти на плей-офф континентального первенства.
    • Французская дружина, напротив, гарантировала себе путевку в плей-офф. Коллектив Дидье Дешама после 2 туров имеет в своем запасе 4 турнирных балла. Напомним, что по регламенту из групп выходит первые две команды. Также в плей-офф выйдут 4 лучшие команды с 3 места.
    • Роберт Левандовски еще не выходил в старте на Евро. Все дело в травме. Он появился на замену в игре с Австрией (1:3) и не сумел отметиться какими-либо голевыми действиями.

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    Источник: «Бомбардир»

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