Ферран Торрес высказался о победе сборной Испании над Албанией

Испанский футболист Ферран Торрес поделился мыслями по поводу победы над Албанией (1:0) в рамках группового раунда Евро-2024.
«У нас впереди большой путь, и мы играем феноменально. Мы – очень сплоченная семья. Особенность нашей команды в том, что каждый готов играть в основном составе. Запасные игроки тоже очень важны, потому что много голов было забито в концовках матчей. Хочу усложнить выбор игроков для тренера», – высказался Торрес.
- 24-летний Ферран Торрес, играющий на позиции нападающего, своим точным ударом принес сборной Испании три очка в поединке с Албанией. Всего в активе футболиста «Барселоны» 19 голов в 45 играх в майке испанской сборной.
- Испания заработала 9 очков в своей группе и уверенно заняла 1 место. Теперь дружина де ла Фуэнте ждет своего первого соперника в плей-офф континентального первенства.
- В минувшем сезоне Торрес набрал 12+4 по системе «гол плюс пас» в 42 встречах за «Барселону».