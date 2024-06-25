Ферран Торрес высказался о победе сборной Испании над Албанией

Испанский футболист Ферран Торрес поделился мыслями по поводу победы над Албанией (1:0) в рамках группового раунда Евро-2024.

«У нас впереди большой путь, и мы играем феноменально. Мы – очень сплоченная семья. Особенность нашей команды в том, что каждый готов играть в основном составе. Запасные игроки тоже очень важны, потому что много голов было забито в концовках матчей. Хочу усложнить выбор игроков для тренера», – высказался Торрес.