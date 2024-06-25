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    • Ферран Торрес высказался о победе сборной Испании над Албанией

    Ферран Торрес высказался о победе сборной Испании над Албанией

    Испанский футболист Ферран Торрес поделился мыслями по поводу победы над Албанией (1:0) в рамках группового раунда Евро-2024.

    «У нас впереди большой путь, и мы играем феноменально. Мы – очень сплоченная семья. Особенность нашей команды в том, что каждый готов играть в основном составе. Запасные игроки тоже очень важны, потому что много голов было забито в концовках матчей. Хочу усложнить выбор игроков для тренера», – высказался Торрес.

    • 24-летний Ферран Торрес, играющий на позиции нападающего, своим точным ударом принес сборной Испании три очка в поединке с Албанией. Всего в активе футболиста «Барселоны» 19 голов в 45 играх в майке испанской сборной.
    • Испания заработала 9 очков в своей группе и уверенно заняла 1 место. Теперь дружина де ла Фуэнте ждет своего первого соперника в плей-офф континентального первенства.
    • В минувшем сезоне Торрес набрал 12+4 по системе «гол плюс пас» в 42 встречах за «Барселону».

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    Источник: Официальный сайт УЕФА

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