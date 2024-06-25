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    • Полузащитник сборной Англии Райс поделился ожиданиями от матча со Словенией

    Полузащитник сборной Англии Райс поделился ожиданиями от матча со Словенией

    Футболист сборной Англии Деклан Райс поделился мыслями по поводу предстоящего поединка группового раунда Евро-2024 против Словении.

    «Я смотрел сборную Словении, их первые два матча в группе, и они на самом деле были очень хороши. Много сильных игроков, очень быстрых. Очевидно, что главный акцент на Шешко, парне, который играет впереди. За ним охотятся клубы по всей Европе. Завтра будет очень тяжело. Когда играешь с такими командами, как Словения, ты знаешь, что будет. Они выйдут побеждать, захотят выиграть и потрясти мир», – высказался Райс.

    • Англия Гарета Саутгейта, уже обеспечившая себе путевку в плей-офф Евро, в третьем туре встретится со Словений.
    • Англичане имеют в своем активе 4 турнирных балла. Словенская сборная за две игры заработала 2 очка.
    • Помимо Словении, в одном квартете с англичанами присутствуют Дания (2 очка) и Сербия (1 очко).
    • Хавбек Деклан Райс, представляющий «Арсенал» из Лондона, является безоговорочным игроком основы англичан. Он отыграл 180 минут в 2 встречах. Пока футболисту не удалось отметиться какими-либо голевыми действиями.
    • Всего в активе Райса 53 поединка в майке английской сборной. В них Деклан сумел отметиться 3 забитыми мячами.

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    Источник: ESPN

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