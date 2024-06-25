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    Дешам жестко ответил на критику сборной Франции на Евро-2024

    Наставник сборной Франции Дидье Дешам отреагировал на критику игрового стиля команды на Евро-2024.

    «Скучный стиль? Вы вольны писать и делать то, что хотите. Досадно лишь то, что мы не реализовали моменты, которые у нас были. В игре с Нидерландами мы контролировали ситуацию, создали пять-шесть моментов. Мы получили отличную поддержку на стадионе, ещe более десяти миллионов зрителей поддерживали нас у телевизора. Если им не нравится наша игра, они всегда могут переключить канал», – заявил Дешам.

    • Франция за 2 тура набрала 4 очка. Сначала дружина Дидье Дешама обыграла Австрию (1:0), а затем поделила очки с Нидерландами (0:0).
    • В заключительном туре французы, уже обеспечившие себе путевку в плей-офф континентального первенства в Германии, встретятся с Польшей, которая потеряла шансы на плей-офф.
    • Примечательно, что игроки французской сборной пока не могут забить на проходящем турнире. Исход поединка с австрийцами решил автогол защитника Максимилиана Вeбера.
    • Дешам находится у руля Франции с 2012 года. У руля французов специалист провел 155 игр, в которых одержал 100 побед. Также в активе тренера 29 ничьих и 26 поражений. В 2018 году Дидье вместе с Францией завоевал золото чемпионата мира.

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    Источник: Get French Football News

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