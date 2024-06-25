Дешам жестко ответил на критику сборной Франции на Евро-2024

Наставник сборной Франции Дидье Дешам отреагировал на критику игрового стиля команды на Евро-2024.

«Скучный стиль? Вы вольны писать и делать то, что хотите. Досадно лишь то, что мы не реализовали моменты, которые у нас были. В игре с Нидерландами мы контролировали ситуацию, создали пять-шесть моментов. Мы получили отличную поддержку на стадионе, ещe более десяти миллионов зрителей поддерживали нас у телевизора. Если им не нравится наша игра, они всегда могут переключить канал», – заявил Дешам.