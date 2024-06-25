Хорватский журналист жестко раскритиковал работу арбитра в матче с Италией

Хорватский журналист Klikaj.hr Звонимир Меркац поделился мыслями по поводу работы голландского арбитра Данни Маккели в матче с Италией (1:1) в рамках Евро-2024.
«Этот грубый судья, который дает 8 минут, дает нам столько-то желтых карточек, а итальянцам ничего. Причина вылета Хорватии с Евро в невезении и сегодняшнем судействе. Рефери толкнул итальянцев в плей-офф, без всякой причины дал им 8 минут, а затем объявил конец матча, хотя до конца игры оставалась еще минута.
Мне просто нечего сказать. Судья сегодня давил на хорватов и помог итальянцам. Мы не заслуживали вылета, но такова жизнь», – заявил Меркац.
- Хорватия Златко Далича практически потеряла шансы на путевку в плей-офф Евро-2024, упустив победу в поединке против Италии. Хорватской сборной удалось открыть счет в матче. Точным ударом отметился капитан команды Лука Модрич.
- Но итальянцы сумели уйти от поражения. Итальянский хавбек Маттиа Дзакканьи забил мяч на 98-й минуте встречи.
- Теперь хорваты имеют в своем активе 2 турнирных балла. Это результат позволяет им расположиться на 3-й позиции в группе. Италия с 4 очками занимает 2 место и завоевывает путевку в плей-офф континентального первенства.
- 41-летний голландец Данни Маккели на Евро-2024 отработал две игры, в которых показал 12 желтых карточек и назначил 1 пенальти.