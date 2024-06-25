Хорватский журналист жестко раскритиковал работу арбитра в матче с Италией

Хорватский журналист Klikaj.hr Звонимир Меркац поделился мыслями по поводу работы голландского арбитра Данни Маккели в матче с Италией (1:1) в рамках Евро-2024.

«Этот грубый судья, который дает 8 минут, дает нам столько-то желтых карточек, а итальянцам ничего. Причина вылета Хорватии с Евро в невезении и сегодняшнем судействе. Рефери толкнул итальянцев в плей-офф, без всякой причины дал им 8 минут, а затем объявил конец матча, хотя до конца игры оставалась еще минута.

Мне просто нечего сказать. Судья сегодня давил на хорватов и помог итальянцам. Мы не заслуживали вылета, но такова жизнь», – заявил Меркац.