Стало известно, сколько «Зенит» заплатит за полузащитника «Бешикташа»

Португальский полузащитник «Бешикташа» Жедсон Фернандеш близок к переезду в Санкт-Петербург.
По сведениям источника, «Зенит» практически согласовал сделку с «Бешикташем» по переходу 25-летнего Жедсона Фернандеша, играющего на позиции центрального хавбека. Сумма трансфера составит 18 миллионов евро (50 % от суммы уйдет «Бенфике»). Сам футболист подпишет трудовое соглашение с петербуржцами на 4 года с окладом 3 миллиона евро.
- Жедсон Фернандеш представляет цвета «Бешикташа» с 2022 года.
- В майке стамбульского коллектива португалец провел 81 поединок, в которых сумел забить 6 голов и оформить 13 голевых пасов.
- «Зенит» стал чемпионом России. Клуб уже объявил о подписании 4 новичков.