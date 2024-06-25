Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Определите год чемпионата Европы по фото?
    Определите год чемпионата Европы по фото?
    2 Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    3 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    • Главная
    • Новости
    • Стало известно, сколько «Зенит» заплатит за полузащитника «Бешикташа»

    Стало известно, сколько «Зенит» заплатит за полузащитника «Бешикташа»

    Португальский полузащитник «Бешикташа» Жедсон Фернандеш близок к переезду в Санкт-Петербург.

    По сведениям источника, «Зенит» практически согласовал сделку с «Бешикташем» по переходу 25-летнего Жедсона Фернандеша, играющего на позиции центрального хавбека. Сумма трансфера составит 18 миллионов евро (50 % от суммы уйдет «Бенфике»). Сам футболист подпишет трудовое соглашение с петербуржцами на 4 года с окладом 3 миллиона евро.

    • Жедсон Фернандеш представляет цвета «Бешикташа» с 2022 года.
    • В майке стамбульского коллектива португалец провел 81 поединок, в которых сумел забить 6 голов и оформить 13 голевых пасов.
    • «Зенит» стал чемпионом России. Клуб уже объявил о подписании 4 новичков.

    Новости по теме
    Волков – о трансфере в «Зенит»: «Вопрос денег в моем переходе имел место быть»
    Смородская оценила трансферную кампанию «Зенита» 3
    Стала известна зарплата Горшкова в «Зените» 3
    Источник: A Bola

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:39
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+