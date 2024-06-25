Стало известно, сколько «Зенит» заплатит за полузащитника «Бешикташа»

Португальский полузащитник «Бешикташа» Жедсон Фернандеш близок к переезду в Санкт-Петербург.

По сведениям источника, «Зенит» практически согласовал сделку с «Бешикташем» по переходу 25-летнего Жедсона Фернандеша, играющего на позиции центрального хавбека. Сумма трансфера составит 18 миллионов евро (50 % от суммы уйдет «Бенфике»). Сам футболист подпишет трудовое соглашение с петербуржцами на 4 года с окладом 3 миллиона евро.