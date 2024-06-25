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    • Реакция Модрича на упущенную победу сборной Хорватии над Италией

    Реакция Модрича на упущенную победу сборной Хорватии над Италией

    Капитан сборной Хорватии Лука Модрич высказался после матча 3-го тура группового этапа Евро-2024 против Италии.

    • Хорваты не удержали победу, пропустив на 98-й минуте.
    • Из-за потери очков балканская команда очень близка к вылету с чемпионата Европы.
    • Модрич забил итальянцам и стал самым возрастным бомбардиром в истории турнира.

    «Конечно, это печальный день для нас и нашей сборной. Сегодня футбол был к нам беспощаден.

    Как и в случае с Албанией, мы пропустили на последних минутах. Таков футбол, иногда он приносит вам много радости, а иногда – печали.

    Может быть, итог несправедлив, но мы можем гордиться тем, как боролись за нашу страну. Бог футбола не всегда благосклонен к вам.

    Настанет момент, когда мне придется остановиться, но я не знаю, когда это произойдет. Пока я продолжаю», – заявил 38-летний Модрич.

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    Источник: Tuttomercatoweb

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