Реакция Модрича на упущенную победу сборной Хорватии над Италией

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич высказался после матча 3-го тура группового этапа Евро-2024 против Италии.

Хорваты не удержали победу, пропустив на 98-й минуте.

Из-за потери очков балканская команда очень близка к вылету с чемпионата Европы.

Модрич забил итальянцам и стал самым возрастным бомбардиром в истории турнира.

«Конечно, это печальный день для нас и нашей сборной. Сегодня футбол был к нам беспощаден.

Как и в случае с Албанией, мы пропустили на последних минутах. Таков футбол, иногда он приносит вам много радости, а иногда – печали.

Может быть, итог несправедлив, но мы можем гордиться тем, как боролись за нашу страну. Бог футбола не всегда благосклонен к вам.

Настанет момент, когда мне придется остановиться, но я не знаю, когда это произойдет. Пока я продолжаю», – заявил 38-летний Модрич.