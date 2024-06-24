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    Дешам рассказал о состоянии Мбаппе после перелома носа

    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал процесс восстановления Килиана Мбаппе.

    • Нападающий сломал нос неделю назад в концовке матча с Австрией (1:0).
    • В пятницу он всю игру с Нидерландами (0:0) провел на скамейке запасных.
    • Мбаппе разрешили играть, но только в защитной маске.

    «С каждым днем ​​ему лучше, сегодня он чувствует себя лучше, чем вчера или позавчера.

    Гематома зажила, и он привыкает к маске. Он хочет играть завтра так же сильно, как и против Нидерландов», – сказал Дешам.

    • Во вторник Франция встретится с Польшей.
    • Команда Мбаппе еще не гарантировала себе выход в плей-офф Евро-2024.

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    Источник: RMC Sport

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