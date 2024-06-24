Дешам рассказал о состоянии Мбаппе после перелома носа

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал процесс восстановления Килиана Мбаппе.

Нападающий сломал нос неделю назад в концовке матча с Австрией (1:0).

В пятницу он всю игру с Нидерландами (0:0) провел на скамейке запасных.

Мбаппе разрешили играть, но только в защитной маске.

«С каждым днем ​​ему лучше, сегодня он чувствует себя лучше, чем вчера или позавчера.

Гематома зажила, и он привыкает к маске. Он хочет играть завтра так же сильно, как и против Нидерландов», – сказал Дешам.