Дешам рассказал о состоянии Мбаппе после перелома носа

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал процесс восстановления Килиана Мбаппе.
- Нападающий сломал нос неделю назад в концовке матча с Австрией (1:0).
- В пятницу он всю игру с Нидерландами (0:0) провел на скамейке запасных.
- Мбаппе разрешили играть, но только в защитной маске.
«С каждым днем ему лучше, сегодня он чувствует себя лучше, чем вчера или позавчера.
Гематома зажила, и он привыкает к маске. Он хочет играть завтра так же сильно, как и против Нидерландов», – сказал Дешам.
- Во вторник Франция встретится с Польшей.
- Команда Мбаппе еще не гарантировала себе выход в плей-офф Евро-2024.