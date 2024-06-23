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    Реакция отца Даку на дисквалификацию сына на Евро-2024

    Фехми Даку, отец форварда сборной Албании Мирлинда Даку, прокомментировал дисквалификацию футболиста на Евро-2024.

    • Игрок получил 2 матча дисквалификации на Евро-2024.
    • Причина – оскорбления сербов и македонцев после матча против Хорватии (2:2).
    • Даку выступает в РПЛ за «Рубин».

    «Наказание могло бы быть условным, поскольку Мирлинд извинялся, но мы по-прежнему уважаем решение УЕФА. Я бы посоветовал сыну никогда не повторять таких ошибок. Хочу, чтобы он был примером на поле и за его пределами», – сказал Даку-старший.

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    Источник: Sport24

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